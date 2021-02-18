Челябинск, , 15:48 — REGNUM Вице-мэр Челябинска Олег Извеков подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, преступление было совершено в 2020 году. Размер взятки от представителя одной из фирм составил 400 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Извеков был задержан 18 февраля. В мэрии Челябинска уже пообещали оказать следователям всё необходимое содействие.

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