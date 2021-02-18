Минск, , 15:45 — REGNUM Критику западными дипломатами обысков у ряда правозащитников и журналистов в Белоруссии — это неприкрытое давление. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

По его словам, с точки зрения дипломатии и «здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок».

«Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств — это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела», — цитирует его словам МИД Белоруссии.

Напомним, 16 февраля следственный комитет Белоруссии сообщил о проведении обысков «в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», с целью установления обстоятельств финансирования протестных акций в республике.

Сообщалось, что сотрудники белорусского СК продолжают расследовать уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).