Афины , , 15:49 — REGNUM С 15 февраля многие районы Греции и особенно регион Аттика столкнулись с экстремальными погодными явлениями, которые вызвали серьезные проблемы с энергоснабжением и водоснабжением. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис на брифинге 18 февраля.

Снегопад

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«К сожалению, многим нашим соотечественникам пришлось нелегко. Мы полностью понимаем трудности, с которыми они столкнулись, и нашим главным приоритетом, как ранее заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис своей парламентской группе «Новая демократия», было не допустить гибели людей и тех, кто оказался в ловушке на дорогах, — а также поддерживать связь и снабжение деревень».

Как сказал Тарантилис, этот снегопад был одним из самых сильных за последние 40 лет в Греции, и государственный механизм мобилизовался с первого момента, в то время как правительство действовало превентивно везде, где это было возможно, руководствуясь целью защиты граждан.