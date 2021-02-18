Среднеуральск, Свердловская область, , 15:46 — REGNUM Обыски в администрации Среднеуральска (Свердловская область) проводятся в рамках расследования уголовного дела о служебном подлоге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следователи изъяли предметы и документы, «имеющие значение для расследования, по событиям периода 2018−2020 годов», уточнили в ведомстве. Обыски проводились совместно с оперативниками свердловского управления ФСБ.

Ранее в ФСБ заявляли, что силовые органы «разбирают наследие» предыдущего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Среднеуральска стал бывший глава аппарата мэрии Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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