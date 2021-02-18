Сингапур, , 15:38 — REGNUM Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретился с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, сообщает Sindonews.

Стороны обменялись мнениями о происходящих в Мьянме событиях.

В министерстве иностранных дел Сингапура выразили большую озабоченность ситуацией в Мьянме, а также надежду на возобновление диалога и мирное урегулирование конфликта.

Глава МИД Сингапура призвал все заинтересованные стороны в Мьянме проявлять сдержанность.

Главы МИД Индонезии и Сингапура согласились с тем, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может сыграть важную роль в содействии конструктивному диалогу в Мьянме. Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги АСЕАН по урегулированию ситуации.

Вивиан Балакришнан и Ретно Марсуди обсудили также двусторонние отношения между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Сингапура заявили, что запрет на въезд туристов из таких стран, как Индонезия и Индия, приведет к спаду внутренней экономики.

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