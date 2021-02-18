Киев, 18 февраля 2021, 15:35 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал своё появление в эфире российского телевидения одновременно с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, редакторы российского телеканала не предупредили его о включении Пушилина.
Экс-президент добавил, что не хотел оставить впечатление, якобы у него нет своей позиции.
Кравчук добавил, что одобряет отключение трёх оппозиционных телеканалов на Украине и заявил, что готов отстаивать интересы Украины в эфире любых каналов.
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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал общение Кравчука и Пушилина. Он заявил, что экс-президенту Украины позволено немного больше, чем любому другому должностному лицу.
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Позже депутаты Верховной рады от фракции «Голос» потребовали уволить Кравчука с поста главы украинской делегации в ТКГ из-за лишней «самоуверенности».
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