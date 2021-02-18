Москва, , 15:26 — REGNUM Неправосудным назвал решение ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального глава комиссии Госдумы по вмешательству во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM18 февраля.

«Если внимательно прочитать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, являющуюся основой для деятельности ЕСПЧ, вы не найдете там даже такого термина «обеспечительные меры», — комментируя Пискарёв, требование ЕСПЧ срочно освободить Навального в качестве «обеспечительной меры».

В Госдуме неоднократно замечали избирательность и крайнюю политизированность решений ЕСПЧ, который то присуждает компенсации террористам, а не родственникам их жертв, то защищает неонацистов, убивших адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову, отметил парламентарий.

«На этом фоне крайне неуклюже и неправосудно выглядит попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить провалившего свою миссию Навального, хамство и кривляние которого в суде отвратило от него даже его сторонников», — заявил он.

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