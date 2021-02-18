Москва, , 15:21 — REGNUM Зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ, спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») не исключает скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, позволяющего вывести РФ из организации, в связи с отказом исполнять решение ЕСПЧ об освобождении блогера Алексея Навального.

«Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы», — написал Толстой в ТГ-канале, отвечая на вопрос чем грозит России отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному.

Навальный, уверен парламентарий, не политзаключенный.

«В Европе их огромное количество, на что ЕСПЧ почему-то не обращает внимания. Да и не все страны — члены Совета Европы исполняют решения европейского суда», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека потребовал от России срочно освободить Навального в качестве «обеспечительной меры».

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