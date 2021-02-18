Москва, , 15:21 — REGNUM Судебное разбирательство в Белоруссии по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка», одним из обвиняемых по которому проходит бывший претендент на пост президента республики Виктор Бабарико, является внутренним делом Белоруссии. Об этом сегодня, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это как раз тот случай, когда мы никоим образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что заявления о российских «кукловодах» минских протестов, если они действительно звучали в ходе процесса над Бабарико, будут обсуждаться на предстоящей встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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«Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Верховный суд Белоруссии приступил к публичному уголовному процессу по скандальному делу, обвиняемыми по которому проходят бывшие менеджеры белорусского ОАО «Белгазпромбанк» — одного из крупнейших банков республики. Их обвиняют в совершении экономических преступлений — извлечении корыстной выгоды при выдаче белорусским фирмам кредитов банка. Основным обвиняемым является экс-председатель правления банка Виктор Бабарико. Весной 2020 года он покинул пост главы банка ради выдвижения кандидатом в президенты.