Минск, , 15:17 — REGNUM Военные комиссары областей Белоруссии и Минска, а также председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов участвуют в сборе «Военная безопасность и оборона государства». Мероприятие проводится на базе учебного центра 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродненской области под руководством министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

«Цель сбора — повысить уровень знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствовать навыки в действиях при оружии», — сказано в публикации минобороны Белоруссии.

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В опубликованном 18 февраля сообщении отмечено также, что должностные лица органов управления территориальной обороны изучат порядок применения территориальных войск совместно с армейскими частями и органами пограничной службы в ходе охраны государственной границы. Им также «представят методику проведения боевого слаживания воинских частей территориальных войск, предназначенных для обеспечения военного положения, продемонстрируют образцы вооружения и перспективные средства связи», проинформировало министерство.

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Напомним, во время президентской кампании 2020 года в Белоруссии военное положение не вводилось — реализовывались отдельные элементы такого режима. Военнослужащие привлекались к подавлению массовых протестных выступлений против фальсификации выборов и бессменного правления Александра Лукашенко. Сам он неоднократно заявлял об угрозе из Польши и Литвы. По его приказу В августе части белорусской армии были приведены в высшую степень боеготовности. До этого, в июле госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков (ныне посол в Азербайджане) утверждал, что интервенция уже осуществляется со стороны России.

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