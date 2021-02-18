Каталония, Испания, , 15:26 — REGNUM Лидер «Левых республиканцев Каталонии» Ориол Жункерас призвал проанализировать «контекст», на фоне которого в последние дни в Испании проходили протесты против ареста рэпера Пабло Хаселя. В то же время лидер каталонских сепаратистов заверил, что он предпочел бы видеть «исключительно мирные» протесты на улицах испанских городов. Об этом сообщила газета El País.

«Мы много раз говорили, что государственные органы начали преследовать активистов, выступающих за независимость (Каталонии — прим. ИА REGNUM), но потом они будут преследовать журналистов, профсоюзных деятелей, певцов, кукольников и артистов всех мастей», — посетовал Жункерас в интервью Telecinco.

«Я бы предпочел, чтобы любая форма протеста проходила исключительно мирным путем, и на самом деле я всегда поступал так сам. В то же время я считаю важным следить за социальным, экономическим и политическиим контекстом, на фоне которого проходит этот протест», — объяснил политик.