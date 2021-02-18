Цхинвал, , 15:15 — REGNUM Депутатов парламента Южной Осетии, проголосовавших за принятие проекта государственного бюджета, обвинили в нарушении закона. Соответствующее заявление было обнародовано на странице оппозиционной партии «Ныхас».

"16.02.2021 года председатель парламента Южной Осетии, первый заместитель председателя парламента, а также 16 депутатов парламента в нарушении основ конституционного строя осуществили присвоение властных полномочий, что является тягчайшим преступлением против нашего народа и государства», — говорится в заявлении.

В партии «Ныхас» отреагировали на то, что 16 февраля депутаты парламента начали работу, в нарушении регламента. Они объяснили это тем, что регламент не был принят должным образом, следовательно, он не вступил в юридическую силу. Между тем, в оппозиции считают, что у депутатов не было полномочий принимать подобные решения.

«Решение о признании регламента противоречащим конституции, является компетенцией исключительно Конституционного суда, но никак не парламента и спикера», — отмечается в заявлении.

Авторы заявления призвали президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, как гаранта конституции, защитить основы конституционного строя республики.

Заявление поддержали члены Народной партии и депутаты-одномандатники, состоящие в объединении «За Справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, пока не уйдёт с должности генпрокурор страны Урузмаг Джагаев. Парламент из-за этого не мог начать работу с сентября 2020 года, так как в нём не набирался кворум. 16 февраля 2021 в парламенте собрались 18 депутатов из 34. Тогда вице-спикер парламента Пётр Гассиев заявил, что регламент парламента недействителен, так как не был опубликован, и предложил проголосовать за проект госбюджета на 2021 год. Все присутствующие депутаты согласились.

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