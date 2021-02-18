Манила, , 15:13 — REGNUM Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что сделает все возможное для того, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» попала в страну и отметил, что сам готов привиться данным препаратом. Он написал об этом 18 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

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«Я делаю все возможное, чтобы «Спутник V» попал в страну. Этой вакцине я бы доверил свою жизнь», — говорится в сообщении Локсина.

Также он подчеркнул, что ранее опубликованная статья в научном журнале The Lancet о российском препарате, по его мнению, носит исчерпывающий характер и высоко отозвался о достижениях советской и российской науки в борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Все, что Россия делает в этой сфере (разработка вакцин от инфекционных заболеваний), основано на почти столетнем опыте научных исследований высочайшего уровня», — написал глава МИД Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что власти Филиппин проявляют интерес к вертолетам и автомобильной технике российского производства.