Киев, , 15:07 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список ещё двух участников группы «Хор Турецкого».

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Ранее в чёрный список попали пять участников коллектива — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Также в этом списке значатся Игорь Зверев, Евгений Тулинов и основатель и продюсер группы Михаил Турецкий.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые министерство культуры Украины обнародовало чёрный список в середине 2015 года. В него вошли деятели культуры, включая российских, которые, по мнению украинского ведомства, создают угрозу национальной безопасности страны. так, в него включены Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье. Всего в перечне более 170 фамилией.

В декабре 2020 года этот чёрный список пополнился фамилией советского и российского актёр театра, кино и дубляжа Алексея Гуськова.