Мадрид, , 15:04 — REGNUM За митингами в поддержку музыканта Пабло Аселя стоит вице-премьер Испании Пабло Иглесиас. Об этом заявила председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

«Самое тяжелое в этом, что в Испании есть вице-премьер (Иглесиас — ред.), который ставит под вопрос испанскую демократию и который всегда стоит за всеми этими вандальными движениями», — сказала Аюсо.

Она попросила премьер-министра Испании Санчеса Педро оставить Иглесиаса «вне государственных институтов» и отправить в отставку.

Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда также заявил, что «в правительстве не должны быть те, кто поощряет, поддерживает и защищает поведение такого типа», а также лица, которые в своих заявлениях выражают свое понимание тем, «кто хочет подорвать мирное сосуществование».

Ранее Пабло Иглесиас выразил непонимание в связи с тюремным заключением рэпера Пабло Аселя из-за его критики в адрес испанской монархии.