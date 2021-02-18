Бишкек, , 15:04 — REGNUM Бывшего председателя финансовой полиции Киргизии Бакира Таирова выпустили из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности, куда его ранее посадили под арест по подозрению в незаконном получении крупной суммы денег от руководителя одного из госорганов.

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По ходатайству прокуратуры Первомайский районный суд киргизской столицы изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Отмечается, сделано это было после того, как экс-глава госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями согласился пойти на сотрудничество со следствием и выплатить государству $14 тысяч (1,03 млн рублей).

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