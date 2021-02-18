Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума запросит в правительстве РФ информацию о мерах, направленных на решение ситуации с признанием аварийными домов в Астрахани. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Представляется недопустимым, когда находящиеся в удовлетворительном состоянии многоквартирные дома признаются администрацией аварийными без уведомления об этом граждан, после чего по решению суда их выселяют с предоставлением денежного возмещения, на которое невозможно приобрести другое жилое помещение. Примером является г. Астрахань, в центральной части которой дома массово признавались непригодными для проживания», — говорится в принятом накануне в протокольном поручении нижней палаты парламента.

В постановлении также сказано, что граждане должны быть проинформированы о принятии решений в отношении их домов, а размер выкупной цены не должен быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилого помещения, не признанного аварийным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме назвали опасным прецедент властей Астрахани, которые объявили аварийными 2200 домов в центре города без ведома жителей.

Накануне 17 февраля депутат Госдумы Шеин предложил отрегулировать ситуацию, чтобы исключить ее репродукцию в других регионах России.

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