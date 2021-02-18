Москва, , 15:00 — REGNUM Требования к России со стороны Европейского суда по правам человека по поводу дела Алексея Навального имеют явно политизированный характер и сильно выделяются на фоне остальных длящихся годами процессов. Об этом 18 февраля заявила сопредседатель Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, член СПЧ Галина Осокина на телеканале «Россия 24».

«Политизированные решения не придают авторитета Европейскому суду по правам человека, как бы мы к нему ни относились. Годами рассматриваются жалобы граждан, и очень важно — я хочу сказать как федеральный судья в отставке — что судебные системы везде очень разные. У нас она очень углублённая», — заявила Осокина.

«Все доказательства у нас на бумаге, исследуются в судебном заседании. Мне кажется, что Европейский суд по правам человека на сегодняшний день не мог изучить все материалы дела, которые у нас рассматриваются», — указала она.

16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя». Министерство юстиции России в ответ заявило, что требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо.