Москва, , 14:58 — REGNUM Требование со стороны Европейского суда по правам человека освободить блогера Алексея Навального носит характер политического заказа со стороны Западной Европы. Об этом ИА REGNUM заявил член ОПРФ, председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артём Кирьянов.

«Вопрос не в лицемерии или этических оценках деятельности ЕСПЧ. Мы видим чёткий, рациональный, понятный политический заказ. Этот заказ выражает позицию целого ряда стран Западной Европы. Для нас сегодня очевидно, что ЕСПЧ дезавуировал свой статус как арбитра, наблюдателя, мерила чистоты процесса, ну и возникает вопрос, что делать дальше в отношениях между Россией и ЕСПЧ, каким образом будет формироваться дальнейшая повестка нашего взаимодействия», — сказал Кирьянов.

По его словам, ещё ни разу ЕСПЧ не высказывалось «с таким понятным и чётким политическим вектором по отношению ни к одной стране мира»: «В этом плане Россия стала страной, которая должна будет принять неординарное решение: я не говорю, что мы перестанем признавать юрисдикцию ЕСПЧ — это необязательно. Но нужно реагировать неординарно, симметрично, политически, а не только юридически и в рамках дискуссии профессионалов. Здесь нет места для дискуссий — эта история неприменима ни по юрисдикции, ни по обстоятельствам дела, ни по процедуре, и поэтому здесь должна быть политическая реакция и политический ответ».