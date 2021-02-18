Сеул, , 15:20 — REGNUM Члены правительства Южной Кореи воздержались от комментирования статьи профессора Гарвардской школы права Джона Марка Рамсейера о сексуальном рабстве в армии Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Тем не менее, в МИД Южной Кореи отметили, что на тема сексуального рабства в японской армии исследовалась различными международными организациями. Дипломаты подчеркнули, что в данных исследованиях также присутствуют показания самих жертв.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что правительство страны продолжит прилагать усилия для повышения осведомленности международного сообщества по данному вопросу.

Напомним, что в статье «Заключение сексуальных контрактов во время Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны», опубликованной в научном журнале International Review of Law and Economics, профессор утверждает, что сексуальное рабство в японской армии в годы Второй мировой войны было фактически добровольной проституцией.

Ранее статью профессора Рамсейера о сексуальном рабстве раскритиковали представители Корейского сообщества Гарвардского университета, Корейской ассоциации студентов юридической школы Гарвардского университета, а также конгрессмен корейско-американского происхождения Ён Ким.

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