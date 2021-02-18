Москва, , 14:47 — REGNUM Европейский суд по правам человека пытается представить Россию в качестве нарушителя международных договорённостей, выдвигая неправомерные требования, при том что ранее Россия всегда следовала решениям Страсбургского суда. Об этом 18 февраля заявил политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков на телеканале «Россия 24».

«Россия со своей стороны всегда, повторю, выполняла свои обязательства перед Страсбургским судом. И сейчас в ситуации, которая возникает перед нами, это ситуация очень сложного и тяжёлого драматического выбора. Но вопросы суверенитета для нас приоритетны. И при дальнейшем развитии ситуации необходимо исходить из защиты суверенитета как высшей абсолютной ценности в нашей стране», — заявил Рудаков.

16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя». Министерство юстиции России в ответ заявило, что требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо.