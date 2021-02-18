Челябинск, , 14:42 — REGNUM Администрация Челябинска окажет силовикам содействие в расследовании уголовного дела против вице-мэра Олега Извекова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Наталья Котова (глава Челябинска — ИА REGNUM) не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Извеков был задержан 18 февраля. Операцию провели сотрудники ФСБ. По данным СМИ, чиновник проходит по делу о коррупции. Сейчас его допрашивают.

Добавим, Извеков стал вице-мэром в феврале 2020 года. В городскую власть он пришёл из коммерческих структур.

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