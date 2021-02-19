Таймырский район, Красноярский край, , 07:29 — REGNUM Норильск, крупнейший город Таймыра, является одной из точек роста всей российской Арктики. При этом приходится отличать Норильск от Таймыра, где множество населенный пунктов, в советское время процветавших, сейчас находятся в глубоком упадке, рассказал бывший замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков автору ИА REGNUM.

Александр Крутиков Личный архив А.В. Крутикова

Ближайшие десятилетия Таймыра связаны с проектом «Востокойла». Это если региональная команда сможет выстроить отношения с «Роснефтью», чтобы проект вдохнул новую жизнь в территории, полагает Крутиков. Две большие проблемы Норильска — это экологическая модернизация и состояние городской среды, которая сейчас не соответствует значимой роли города в Арктике. Средства на реновацию выделены, теперь нужно исполнить полностью всю программу развития города. При этом Норильск представляет собой динамично развивающийся город, «Норникель» вливает в него приличные деньги.

Что же до «Норникеля», в Красноярском крае специфика отношений с региональной командой такова, что компании не очень комфортно в регионе, — как следствие, крупный инвестпроект она заявила в Мурманске.

«Выстроить нормальный инвестиционный климат не сверхсложная задача. Губернатору важно быть максимально открытым, прозрачным и понятным для бизнеса. Быть предсказуемым, чтобы бизнес понимал, что от него ждут или что точно не ждут на территории. Ошибка, когда команда региона начинает выталкивать малый и средний бизнес, это разрушает инвестклимат территории», — подчеркивает Александр Крутиков.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».