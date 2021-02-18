Цхинвал, , 14:46 — REGNUM Согласно положениям конституции Южной Осетии регламент работы парламента, принятый ранее депутатами, является недействительным. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Урузмаг Джагаев в письме в адрес президента республики Анатолия Бибилова, обнародованного 17 февраля на сайте генпрокуратуры.

«Регламент парламента, принятый постановлением законодательного органа от 29.12.2004 года N С-2/4 не подлежит применению, так как он в нарушение ч. 4 ст. 2 конституции республики не был опубликован для всеобщего сведения и не может применяться на территории Республики Южная Осетия», — говорится в письме генпрокурора.

Он отметил, что депутаты парламента не могут пользоваться этим регламентом, в связи с чем, нельзя применять установленное в нём положение, что для кворума в парламенте должно собраться не менее 2/3 от общего числа депутатов.

«Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия полагает незаконным и необоснованным приостановление деятельности парламента республики Южная Осетия», — сообщил Джагаев в письме.

Генпрокурор добавил, что для принятия парламентом законопроектов и законодательных актов, которые не предусматривают изменения конституции, допускается поддержка простого большинства депутатов от общего количества членов парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, пока не уйдет с должности генпрокурор страны Урузмаг Джагаев. Парламент из-за этого не мог начать работу с сентября 2020 года, так как в нём не набирался кворум. 16 февраля 2021 в парламенте собрались 18 депутатов из 34. Тогда вице-спикер Пётр Гассиев заявил, что регламент парламента недействителен, так как не был опубликован, и предложил проголосовать за госбюджет на 2021 год. Все присутствующие депутаты согласились.

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