Киев, , 14:40 — REGNUM Миротворческая миссия ООН в Донбассе может появиться после заключение мирного договора между сторонами конфликта. Об этом заявил 18 февраля постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью изданию «Левый берег».

«Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта… изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат», — рассказал он.

Чиновник добавил, что далее разрабатывается мандат, а Верховная рада должна утвердить решение о проведении миротворческой миссии, которое подаётся по инициативе правительства и президента страны.

Кислица отметил, что обращение Украины в ООН по поводу развёртывания международной миротворческой миссии в Донбассе остаётся в силе, однако на практике оно никак не реализовывается.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что конфликт в Донбассе следует официально признать войной.