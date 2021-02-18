Париж, , 14:31 — REGNUM Глава крайне левой французской партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в ходе выступления в Национальном собрании раскритиковал министра высшего образования, исследований и инновации Франции Фредерик Видаль за предложение провести проверку научных сотрудников университетов на поддержку «союза исламизма и левых сил».

«Мы больше не во Франции теперь мы в Иране», — так прокомментировал Меланшон слова Видаль о том, что «союз исламизма и левых сил разлагает наше общество, и университеты не являются исключением», которые она произнесла в интервью CNews 16 февраля.

Напомним, с 2000-х годов французские политики подразумевают под «союзом исламизма и левых сил» некое слияние идей исламизма и крайне левых политических течений, поддерживающих джихадизм.

«Вот оно — искусство сторонников Эммануэля Макрона перемешивать все, чтобы только не думать. Их основная цель — это мешать нам думать. Прямо сейчас они занимаются преследованием за идеи», — пояснил Меланшон.

«Чем быстрее эта женщина уйдет в отставку, тем лучше, потому что это просто позор», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Видаль потребовала провести расследование в ведущем научно-исследовательском учреждении Франции Национальном центре научных исследований, чтобы выяснить, «какие исследования проводятся в нашей стране» и какие из них «являются научными, а какие — скорее активистскими».

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