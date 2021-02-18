Москва, , 14:36 — REGNUM Публикацию в СМИ о якобы совершённых в Чечне внесудебных казнях должны проверить правоохранительные органы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 февраля журналистам.

Газетный материал, подчеркнул он, не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней. С точки зрения закона такие казни наказуемы, и относиться к этому понятию следует именно так, пояснил Песков.

В остальном это вопрос правоохранительных органов. Публикация доступна для всех, предметно рассмотреть эту информацию должны компетентные органы, добавил представитель Кремля.

Ранее одно из российских изданий опубликовало материал о том, что в 2017 году в Чечне 31 человека казнили без суда.