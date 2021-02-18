Симферополь, , 14:26 — REGNUM Альберт Кангиев уволен с поста председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, соответствующий указ 18 февраля подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Османович Кангиев написал заявление об увольнении по собственному желанию», — прокомментировал Аксёнов кадровое решение в социальных сетях.

Новым руководителем Госкомнаца станет Айдер Типпа, который сейчас занимает должность первого заместителя главы администрации Первомайского района Республики Крым. Сам Альберт Кангиев продолжит работу в органах власти, его новая должность пока не сообщается. Отметим, что Кангиев проработал на посту главы Госкомнаца с ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об увольнении с поста главы администрации Симферополя Елены Проценко.