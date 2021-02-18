Минск, , 14:26 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко наградил госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоту орденом Почета. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба президента республики.

«Александр Лукашенко во время встречи вручил Григорию Рапоте орден Почета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что госсекретарь Союзного государства был награжден данным орденом за то, что внес «значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов» России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота намерен завершить работу на занимаемом посту ввиду истечения срока его полномочий.