Москва, , 14:24 — REGNUM В России необходимо продолжить совершенствование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

«Требуется дальнейшее совершенствование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её территориальных и функциональных подсистем, проведения профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащённости и готовности пожарно-спасательных сил», — заявил Путин.

Также, по его словам, остаются нерешёнными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений.