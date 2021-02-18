Псков, , 14:33 — REGNUM Правительство России разработало программу социально-экономического развития Псковской области, по которой регион будет получать по 1 млрд рублей в год до 2024 года. Как передает ПАИ, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с инвесторами Особой экономической зоны «Моглино» под Псковом.

Эти деньги, по словам премьер-министра, должны «укрепить потенциал и поддерживать уровень жизни» в регионе.

«У Псковской области богатая история и, уверен, хорошие перспективы. К тому же губернатор многое делает, чтобы привлекать средства в регион», — сказал Мишустин, отметив, что Псковская область выдержала испытания кризисного 2020 года.

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Председатель правительства и сопровождающие его министры познакомились с работой предприятий ОЭЗ «Моглино». Здесь развивают свои проекты 17 резидентов.

Как отмечает официальный канал Псковской области, площадки в «Моглино-1» готовы на 100%, продолжается инфраструктурная подготовка «Моглино-2».

"Планируем расширение площадки «Моглино-2» с расположением на ее территории логистического хаба и промышленного технопарка, и присоединение к ОЭЗ перспективной площадки «Моглино-3» рядом с Псковской ГРЭС», — рассказал главе правительства и.о. директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

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