Джакарта, , 14:18 — REGNUM Процент положительных результатов тестов на коронавирус в Индонезии достиг рекордного уровня, а именно 40,1%, сообщает CNN Indonesia.

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По данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки обследование с помощью ПЦР провели у 22 556 человек. Из этого числа было выявлено 9039 случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день обследовано 6 767 226 человек, а всего в стране выявили 1 252 685 носителей коронавируса.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что высокий процент положительных результатов тестов на коронавирус объясняется неполным числом обследований граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан надеется, что полиция поможет провести тестирование и отследить случаи распространения коронавируса в обществе.

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