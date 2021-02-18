Сочи, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Существующие разногласия в понимании основных национальных принципов, таких как суверенитет, территориальная целостность, являются камнем преткновения в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Читайте также: Россия, Турция и Иран заявили о приверженности суверенитету Сирии

«Там много различных конституционных принципов, которые заложены в преамбуле, в других моментах. Какой будет Сирия: светской республикой, не светской, арабская она или просто Сирийская Республика, много других таких моментов, где существуют разногласия и которые имеют принципиальный характер», — пояснил в беседе с ТАСС дипломат.

Лаврентьев отметил, что Дамаск считает необходимым сначала прийти к пониманию этих основных национальных принципов, а уже потом «можно будет приступать к написанию конституции».

Однако спецпредставитель российского лидера уверен, что сирийцам уже пора переходить к обсуждению основных статей конституции и фиксировать это в письменном виде.

«Наверное, все-таки действительно настало время перейти к обсуждению конкретных статей конституции, как это видит правительство, как это видит оппозиция», — сказал Лаврентьев.

Ранее по теме: Москва отметила прогресс в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Россия, Турция и Иран по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая состоялась в Сочи, сделали совместное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике. В частности, стороны заявили о неделимости страны, подтвердив неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Напомним, пятый раунд заседаний Конституционного комитета Сирии стартовал 25 января в Женеве (Швейцария). На заседании присутствовали 45 делегатов, в том числе 15 представителей правительства Сирии, 15 делегатов от сирийской оппозиции и 15 представителей неправительственных организаций.

Основной темой встречи стал вопрос об основных принципах конституции Сирии. Комитет заседал всю неделю, включая 29 января.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сирии допускает создание новой конституции республики