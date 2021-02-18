Сочи, Краснодарский край, 18 февраля 2021, 14:18 — REGNUM Существующие разногласия в понимании основных национальных принципов, таких как суверенитет, территориальная целостность, являются камнем преткновения в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
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Лаврентьев отметил, что Дамаск считает необходимым сначала прийти к пониманию этих основных национальных принципов, а уже потом «можно будет приступать к написанию конституции».
Однако спецпредставитель российского лидера уверен, что сирийцам уже пора переходить к обсуждению основных статей конституции и фиксировать это в письменном виде.
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Россия, Турция и Иран по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая состоялась в Сочи, сделали совместное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике. В частности, стороны заявили о неделимости страны, подтвердив неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.
Напомним, пятый раунд заседаний Конституционного комитета Сирии стартовал 25 января в Женеве (Швейцария). На заседании присутствовали 45 делегатов, в том числе 15 представителей правительства Сирии, 15 делегатов от сирийской оппозиции и 15 представителей неправительственных организаций.
Основной темой встречи стал вопрос об основных принципах конституции Сирии. Комитет заседал всю неделю, включая 29 января.
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