Подгорица, , 14:17 — REGNUM В Министерстве внутренних дел Черногории было обнаружено мошенничество на сумму более одного миллиона евро из пожертвований Европейского союза, заявил 18 февраля на пресс-конференции заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович.

Как объявило правительство Черногории, темой пресс-конференции является неправомерное использование пожертвования от Европейского союза (ЕС) для обеспечения закупки оборудования для наблюдения за морской границей с Хорватией и Албанией.

«Борьба с коррупцией и организованной преступностью остается приоритетом. Мы подошли к первому серьезному делу, которое будет не единственным. Обнаружено мошенничество на сумму более одного миллиона евро из пожертвования ЕС», — сказал Абазович.

«Мы можем предположить, кто причастен, но это определят компетентные органы. Министр Секулович снял отметку о секретности со всех тендеров, имеется много нарушений. Наши международные партнеры были проинформированы, и на данный момент нет опасности поставить под угрозу безопасность граждане», — сказал Абазович.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел по контролю за работой полиции Раде Милошевич сообщила, что этим делом занимается созданная министром внутренних дел межведомственная комиссия.