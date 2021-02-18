Париж, , 14:21 — REGNUM Франция сохранит свой военный контингент в африканском регионе Сахель, где Париж проводит антитеррористическую операцию «Бархан». Об этом в интервью France Inter сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы пока не уходим из региона, но мы не сможем оставаться в Сахеле вечно… Нужно, чтобы вооруженные силы пяти стран Сахеля научились самостоятельно бороться с терроризмом, чтобы обеспечить себе самим безопасное будущее», — заявил Ле Дриан.

«Мы боремся против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то есть против групп, которые мы пытаемся уничтожить и на нашей собственной территории, которые убивают наших соотечественников, которые продолжают действовать на нашей земле и хотят также дестабилизировать страны Сахеля. Это не только борьба стран Сахеля, но и наша собственная, это залог нашей же безопасности», — добавил министр.

Напомним, 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил на своей официальной странице в Twitter президента Чада Идриса Деби за обещание направить войска в Мали для проведения антитеррористической операции совместно с Францией.

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