Москва, , 14:17 — REGNUM Оперативное совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности состоится 18 февраля. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Он уточнил, что оперативное совещание с постоянными членами Совбеза пройдёт в режиме видеоконференции. Путин проведёт его из Ново-Огарёво.

Кроме того, в график российского лидера 18 февраля включена серия международных телефонных разговоров и несколько непубличных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал о темах предстоящей встречи Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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