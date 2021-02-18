Ново-Огарево, Московская область, , 14:10 — REGNUM В России удалось уменьшить ущерб от лесных пожаров и паводков в 2020 году на фоне 2019 года. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

«Мы знаем, что 2020 год в этом смысле был непростым. Сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда субъектов Федерации — это Республика Саха (Якутия), Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области», — заявил Путин.

«С другой стороны, наиболее опасно ситуация с лесными пожарами складывалась на территории той же Республики Саха (Якутия), Забайкального края, Красноярского, Хабаровского краёв, Иркутской области и Чукотского автономного округа», — продолжил он.

«Однако в целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров оказался достаточно эффективным, особенно если учесть, что он проводился в условиях пандемии коронавируса.

«Если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 годом и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь», — подчеркнул президент.