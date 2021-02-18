Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Стратегия «Умеренных» на парламентских выборах 2022 года будет заключаться в переносе акцентов с обсуждения деятельности «Шведских демократов» на критику «больших политические неудач Социал-демократов». Об этом сообщила газета Expressen.

«Этой весной у нас будет интенсивная заключительная работа в темпе спринта по ряду различных процессов, которые приведут к подготовке конкретных законопроектов. Это, в свою очередь, ляжет в основу нашего предвыборного манифеста», — заявил секретарь «умеренных» Гюннар Стрёммер в интервью изданию.

По его словам, стратегия партии проста: «Умеренные» сделают все, чтобы включить в повестку предвыборных дебатов насущные проблемы.

«Социал-демократы хотят, чтобы избирательная кампания не касалась больших вопросов политики, больших социальных проблем», — отметил Стрёммер.