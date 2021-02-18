Москва, , 14:12 — REGNUM Неучастие российского президента Владимира Путина в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности не означает, что РФ бойкотирует это мероприятие. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 18 февраля журналистам.

«Никаких бойкотов нет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что не знает, кто мог бы представлять Россию на конференции. Он заверил, что Москва считает «все возможности объяснять и доносить свою позицию» достойными внимания, в том числе и площадку в Мюнхене. Просто в этом году российский лидер в её работе не участвует.

Как сообщало ИА REGNUM, международная Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 1962 года. В 2021 году она запланирована на 19−20 февраля в онлайн-формате.

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