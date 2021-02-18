Вашингтон, , 14:03 — REGNUM США и ЕС должны поступать с Россией по-военному, поскольку именно такой курс она выбрала в своих отношениях с Западом, пишет политолог Стивен Бланк в статье, вышедшей 17 февраля в The Hill.

«12 февраля Россия пригрозила разорвать отношения с Европейским союзом (ЕС), если тот продолжит вводить санкции против России за ее преступные действия внутри страны и за рубежом и продолжит вмешиваться в российские дела», — отметил Бланк, подчеркнув, что использованная главой МИД РФ Сергеем Лавровым поговорка о том, что если хочешь мира, готовься к войне, вскрыла «принципиально воинственную внешнюю и оборонную политику России».

Читайте также: В Кремле объяснили слова Лаврова о возможном разрыве с ЕС

По его мнению, подобная угроза со стороны Москвы может считаться «божьим даром» как для ЕС, так и для администрации Джо Байдена: они теперь могут раскусить блеф Кремля, введя те санкции, которые «заслуживают Россия и ее власти», в частности, в области поставок энергоносителей. Масштабы деятельности России оправдывают введение дополнительных запретительных мер, а также дальнейшее вмешательство против российской политики с одновременным расширением влияния Запада на всю территорию бывшего Советского Союза в сотрудничестве с государствами, которые хотят более тесных с ним связей.

«Россия вторглась на Украину и аннексировала ее территорию, ведя многомерную необъявленную войну против страны. Теперь высокопоставленные чиновники выступают за аннексию еще большей части украинской территории, несомненно, с согласия Путина», — сокрушается Бланк, обращая внимание на то, что Москва «начала всемирную информационную и кибервойну, в первую очередь против США и каждого европейского государства, чтобы коррумпировать, ниспровергнуть и расшатать эти государства».

«Очевидно, Москва высокомерно считает, что имеет неограниченное право вмешиваться в их внутреннюю политику, требуя, чтобы ее репрессивная, криминализированная и агрессивная политика оставалась вне поля зрения иностранцев», — продолжил он.

Вместе с тем, уверен Бланк, Россия «нарушила» договоры о контроле над вооружениями, такие как РСМД, и Конвенцию о запрещении химического оружия, в том числе используя «отравляющие вещества и другие инструменты против диссидентов и бывших граждан за рубежом». Между тем она создает по меньшей мере 20 новых ядерных боеприпасов, многие из которых не учитываются в Договоре СНВ. Таким образом, Россия уже де-факто ведет многомерную войну против Запада, пусть и необъявленную. Многие, если не все эти операции финансируются за счет внедрения систематической энергетической политики для коррумпирования западных элит, влияния на их правительства и систематической передачи средств обратно российским властям.

В сложившихся условиях Запад не должен вестись на «высокомерный, но пустой» блеф Москвы, поэтому необходимо не только ввести санкции, но и ударить по счетам представителей российской власти за рубежом. Помимо введения санкций, поведение России должно побудить Вашингтон и Брюссель совместными усилиями предпринять ряд шагов по противодействию той войне, которую ведет Россия. Члены НАТО должны усилить свой коллективный потенциал обороны с целью сдерживания Москвы от Арктики до Черного моря.

Запад также должен активнее оказывать военную поддержку Украине, а также поощрять стремление украинского правительства провести необходимые реформы для вступления в ЕС и НАТО, а также содействовать присоединению Киева к платформам европейской интеграции. Кроме того, необходимо перестать замалчивать происходящее в Белоруссии, медленный захват которой, похоже, начинает Москва.

Брюссель и Вашингтон также должны активизировать свои усилия по увеличению своего влияния на Кавказе, чтобы добиться подлинного мира, в котором все государства могут жить свободно и процветать благодаря своим вооруженным силам и большей интеграции с ЕС. Наконец, это также означает продолжение давления и санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Своеволие Москвы по отношению к ЕС следует использовать, чтобы доказать, что экономико-политическое сотрудничество с Россией — это мираж для немецких и европейских бизнесменов. Поэтому покупка российского газа при наличии других альтернатив просто развращает и ослабляет страну-потребителя», — подчеркнул Бланк.

Наконец, уверен он, ни Германия, ни кто-либо еще не должен России ничего из-за зверств нацистов, в то время как Россия ведет против них многопрофильную войну. Таким образом, ЕС должен отплатить Москве той же монетой, раз она дала такую возможность.

«Пока Лавров ссылался на латинскую пословицу о необходимости готовиться к войне, чтобы сохранить мир, мы должны напомнить ему французскую пословицу «à la guerre comme à la guerre» — на войне действуй, как на войне. Не то чтобы Россия не заслуживала такого ответа», — заключил он.