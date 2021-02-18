Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Депутат Европарламента Анна Фотыга сообщила о своей обеспокоенности событиями в Грузии в связи с намерениями властей арестовать лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию. Об этом европарламентарий сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

Она прокомментировала резкое обострение обстановки в стране, которое началось после того, как суд постановил арестовать Мелию, отказавшегося вносить залог.

«Меня беспокоят новости, о которых мы слышим из Грузии. Из страны, которая раньше подавала пример другим, а теперь возвращается к своему неспокойному прошлому, как в 90-е годы. Решение о заключении под стражу Ники Мелии неприемлемо», — написала Фотыга.

Стоит отметить, что Мелия и его сторонники из оппозиционных партий находятся в офисе ЕНД. Сотрудников полиции, которые пытались вручить решение суда лидеру партии, не пропустили внутрь. В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.

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