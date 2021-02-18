Москва, , 13:53 — REGNUM Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении блогера Алексея Навального не соответствует международному праву, заявила 18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оно (решение ЕСПЧ) ничем не подкреплено, но это в лучших традициях. Не содержится указаний на какие-то факты, детали, информацию, на которой основывалось это решение», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что решение ЕСПЧ подрывает доверие к данному институту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ призвал российские власти освободить блогера Алексея Навального, которому условное тюремное заключение по делу о мошенничестве было заменено на реальное за многократные нарушения правил условного лишения свободы.

Читайте также: Эксперт: попрание суверенитета России — неудачный ход для Европы