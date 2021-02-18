Сеул, , 13:59 — REGNUM Депутат парламента Южной Кореи от партии Справедливости Чан Хе Ён вошла в топ-100 влиятельных молодых лидеров по версии американского журнала Time.

Известно, что список Time 100 Next 2021 был опубликован на официальном сайте журнала 17 февраля.

Редакция американского журнала называет Чан Хе Ён одним из самых молодых южнокорейских законодателей. Отмечается, что депутат создала документальный фильм о своей младшей сестре с ограниченными возможностями, а также приложила усилия для принятия закона о борьбе с дискриминацией.

Журналисты также упомянули тот факт, что Чан Хе Ён подверглась сексуальным домогательствам со стороны бывшего лидера партии Справедливости.

Известно, что Чан Хе Ён стала единственным представителем Южной Кореи, вошедшей в рейтинг «Time». В список также вошли премьер-министр Финляндии Санна Марин, британская певица Дуа Липа, а также американская поэтесса Аманда Горман.