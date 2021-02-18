Киев, , 13:50 — REGNUM Пришло время дать название боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в комментарии телеканалу «Украина 24».

«Надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить «они нас провоцируют и стреляют, убивают». Это странная формулировка», — рассказал Кравчук.

Он в очередной раз обвинил Россию в ведении «войны» против Украины.

«Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО (Антитеррористической операцией — ИА REGNUM)… Действуем жёстко там, где нужно, и гибко там, где нужно», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Кравчук заявил о продолжении переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) «только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл». Он также назвал РФ стороной конфликта в Донбассе.

Отметим, что в действительности Россия участвует в урегулировании конфликта в качестве одного из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.

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