Киев, 18 февраля 2021, 13:50 — REGNUM Пришло время дать название боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в комментарии телеканалу «Украина 24».
Он в очередной раз обвинил Россию в ведении «войны» против Украины.
Напомним, ранее Кравчук заявил о продолжении переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) «только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл». Он также назвал РФ стороной конфликта в Донбассе.
Отметим, что в действительности Россия участвует в урегулировании конфликта в качестве одного из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.
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