Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший руководителем комитета по реформам на Украине, назвал отставку премьер-министра Грузии Георгия Гахарии «большой победой» для оппозиции. Своё заявление бывший грузинский лидер разместил 18 февраля на своей странице в Facebook.

Саакашвили прокомментировал заявление Гахарии, который сказал, что решил покинуть пост, так как не согласен с планами по аресту лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

«Это действительно большая победа объединившейся оппозиции, Ники Мелии и грузинского народа. Сейчас главное это единство не ослабить, а расширить, так как основное требование грузинского народа и оппозиции — внеочередные выборы», — сказал экс-президент.

Напомним, в Грузии накалилась обстановка из-за того, что Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году, суд решил арестовать, так как тот не вносил залог. За лидера ЕНД вступились его соратники и члены других партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к Мелии. После этого Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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