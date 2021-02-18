Москва, , 13:40 — REGNUM В администрации президента России нет информации о планах или уже проводимой работе по созданию специального центра российского лидера Владимира Путина по аналогии с «Ельцин-центром». Об этом сегодня, 18 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне вообще неизвестно, чтобы эта тема хоть как-то была на повестке дня», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президентский центр Бориса Ельцина, или Ельцин-центр, является общественным, культурным и образовательным центром. Он был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Одним из основных объектов центра является музей Бориса Ельцина, посвящённый современной политической истории России и личности первого президента России.