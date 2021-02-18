Москва, , 13:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил, помимо прочего, борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, в контексте председательства Казахстана в ЕАЭС лидеры двух стран рассмотрели вопросы углубления взаимодействия в рамках этого объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года Путин и Токаев обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса. Кроме того, они выразили удовлетворение развитием отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана, а также обсудили некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества.