Москва, , 13:35 — REGNUM В Кремле советуют властям США меньше интересоваться «Северным потоком — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком — 2» и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением [данных территорий]», — сказал Песков.

По его словам, в вопросе обеспечения теплом данных американских территорий «газ бы не помешал».