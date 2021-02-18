Москва, , 13:29 — REGNUM Законопроект, направленный на прекращение текучки служащих территориальных органов власти, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с сенатором Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Для обеспечения стабильной профессиональной деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, снижения затрат федерального бюджета представляется целесообразным прописать в законе возможность замещения должности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные и надзорные функции, в течение не более 10 лет.

При этом решение о возможности продления срока пребывания на ротационной должности должно приниматься руководителем федерального органа исполнительной власти с учетом рекомендаций комиссии федерального органа исполнительной власти по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Предлагается предоставить право руководителям федеральных органов исполнительной власти (представителю нанимателя) продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трех до пяти лет.

При этом решение о продлении срока замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации должно приниматься представителем нанимателя с учетом рекомендации коллегиально органа — комиссии по урегулированию конфликта интересов ‑ и не позднее чем за семь месяцев до окончания срока действия служебного контракта с гражданским служащим. О предстоящем продлении срока замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации с указанием условий нового служебного контракта представитель нанимателя будет обязан уведомить гражданского служащего не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия его служебного контракта.

Кроме того, предполагается предоставить право руководителям федеральных органов исполнительной власти (представителю нанимателя) с письменного согласия гражданского служащего назначать в порядке ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской службы.

По мнению авторов, это позволит назначать в порядке ротации гражданских служащих категории «руководители», проходящих службу на должностях в межрегиональном территориальном органе, в котором размеры должностных окладов выше размеров должностных окладов в территориальном органе субъекта РФ, с их согласия на аналогичные должности в территориальные органы по субъектам РФ.

Также планируется установить, что гражданский служащий назначается на должность гражданской службы в порядке ротации в течение последнего года действия срочного служебного контракта в сроки, предусмотренные планом проведения ротации федеральных гражданских служащих федерального государственного органа.

Одновременно планируется расширить гарантии для гражданских служащих, отказывающихся от ротации.