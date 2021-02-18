Москва, , 13:27 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся уже на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля», — уточнил официальный представитель Кремля.

По его словам, переговоры могут быть весьма продолжительными.

«Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения», — добавил Песков.

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Он уверен, что белорусскому лидеру», наверняка есть, о чём проинформировать российского президента, имеется в виду — только что завершилось Всебелорусское собрание». Также, по его словам, главы государств затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президентом России и Белоруссии состоялась 14 сентября 2020 года в Сочи, в резиденции Путина Бочаров Ручей. Путин и Лукашенко общались пять с половиной часов, они обсудили конституционную реформу в Белоруссии, поставки российской вакцины от COVID-19 и другие темы.